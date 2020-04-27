Сложилась еще одна деталь непонятной мозаики.

Президент СБР Владимир Драчев предположил, как в организме лидера сборной России Александра Логинова мог оказаться запрещенный препарат эритропоэтин.

«Есть профессиональные доктора, которые этим занимаются. Вот были у нас врачи Дмитриевы. Они могли сказать, что сделают Логинову укол аскорбинки, чтобы он не болел. Или еще что-нибудь такое. Александр мог и не знать про допинг. Поэтому он и недоумевает. Не знает, как попало. Ну не с губной помадой же. Или как некоторые говорят потом, что поцеловалась с парнем. А там тестостерон в 10 раз больше нормы», – цитирует 54-летнего Драчева «Спорт-Экспресс».

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Логинов из-за дисквалификации не выступал с ноября 2013 года по ноябрь 2016-го.

После возвращения он завоевал пять медалей чемпионата мира, включая золото 2020 года.

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