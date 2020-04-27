Биатлон

Драчев предположил, как и по чьей вине в организме Логинова оказался допинг

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Александр Логинов, РоссияАлександр Логинов, Россия

Александр Логинов, Россия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Сложилась еще одна деталь непонятной мозаики.

Президент СБР Владимир Драчев предположил, как в организме лидера сборной России Александра Логинова мог оказаться запрещенный препарат эритропоэтин.

«Есть профессиональные доктора, которые этим занимаются. Вот были у нас врачи Дмитриевы. Они могли сказать, что сделают Логинову укол аскорбинки, чтобы он не болел. Или еще что-нибудь такое. Александр мог и не знать про допинг. Поэтому он и недоумевает. Не знает, как попало. Ну не с губной помадой же. Или как некоторые говорят потом, что поцеловалась с парнем. А там тестостерон в 10 раз больше нормы», – цитирует 54-летнего Драчева «Спорт-Экспресс».

СБР утвердил тренерский штаб Польховского на сезон-2020/21СБР утвердил тренерский штаб Польховского на сезон-2020/21
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб Польховского на сезон-2020/21

20/04/2020 В 15:55
  • Логинов из-за дисквалификации не выступал с ноября 2013 года по ноябрь 2016-го.
  • После возвращения он завоевал пять медалей чемпионата мира, включая золото 2020 года.

Сара Фуссек натравила полицию на Логинова. Она уже 10 лет гоняется за русскими лыжниками

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Хованцев: «Целое поколение российских биатлонистов воспитано на допинге»Хованцев: «Целое поколение российских биатлонистов воспитано на допинге»
Биатлон

Хованцев: «Целое поколение российских биатлонистов воспитано на допинге»

13/04/2020 В 10:17
Итальянская полиция до сих пор не вернула Логинову изъятые мобильник и ноутбукИтальянская полиция до сих пор не вернула Логинову изъятые мобильник и ноутбук
Биатлон

Итальянская полиция до сих пор не вернула Логинову изъятые мобильник и ноутбук

08/04/2020 В 12:48
По теме
БиатлонАлександр Логинов
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалФуркад – о карантине: «Застрял дома с женой и двумя психами»
Следующий материалПомнишь Гойла из «Гарри Поттера»? Актер занялся MMA, чтобы не повторить путь севшего в тюрьму Крэбба