Елена призвала болельщиков запомнить ее имя.

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная осудила болельщиков, которые дают спортсменам прозвища.

«Мне как личности очень неприятно читать в комментариях «груша», тот же «удав», «жужа» и всякие сокращения. Извините, но вы не близкие друзья или родственники, не родители, которые могут меня какими-то там словечками называть. Мы даже чай вместе не пили. Нужно иметь уважение, я же не называю кого-то «мудачок» или «горбоносик» относительно ника в инстаграме или фотографии.

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У меня есть имя, так же и у Юли Журавок, которая ужасно не любит, когда ее называют «жужей». Еще можно понять, если я провела гонку – выстояла последний выстрел как удав. Но говорить «грушка, вперед» или «удав, давай»... это не очень приятно. Я бы просила: давайте все-таки использовать имена», – сказала 33-летняя Пидгрушная в прямом эфире в инстаграме Biathlon News.

Пидгрушная – олимпийская чемпионка Сочи в эстафете и чемпионка мира 2013 года в спринте.

В 2014 году биатлонистка стала заместителем министра молодежи и спорта Украины.

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