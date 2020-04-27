Биатлон

«Я же не называю кого-то «мудачок». Украинка Пидгрушная обиделась на прозвище Груша

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Елена ПидгрушнаяЕлена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 37 минут

Елена призвала болельщиков запомнить ее имя.

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная осудила болельщиков, которые дают спортсменам прозвища.

«Мне как личности очень неприятно читать в комментариях «груша», тот же «удав», «жужа» и всякие сокращения. Извините, но вы не близкие друзья или родственники, не родители, которые могут меня какими-то там словечками называть. Мы даже чай вместе не пили. Нужно иметь уважение, я же не называю кого-то «мудачок» или «горбоносик» относительно ника в инстаграме или фотографии.

СБР утвердил тренерский штаб Польховского на сезон-2020/21СБР утвердил тренерский штаб Польховского на сезон-2020/21
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб Польховского на сезон-2020/21

20/04/2020 В 15:55

У меня есть имя, так же и у Юли Журавок, которая ужасно не любит, когда ее называют «жужей». Еще можно понять, если я провела гонку – выстояла последний выстрел как удав. Но говорить «грушка, вперед» или «удав, давай»... это не очень приятно. Я бы просила: давайте все-таки использовать имена», – сказала 33-летняя Пидгрушная в прямом эфире в инстаграме Biathlon News.

  • Пидгрушная – олимпийская чемпионка Сочи в эстафете и чемпионка мира 2013 года в спринте.
  • В 2014 году биатлонистка стала заместителем министра молодежи и спорта Украины.

Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборной России

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Ослепительная Вирер показала, как загорает на карантинеОслепительная Вирер показала, как загорает на карантине
Биатлон

Ослепительная Вирер показала, как загорает на карантине

19/04/2020 В 20:14
Женскую сборную Украины возглавит тренер из РоссииЖенскую сборную Украины возглавит тренер из России
Биатлон

Женскую сборную Украины возглавит тренер из России

25/04/2018 В 16:37
По теме
БиатлонЕлена Пидгрушная
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалДрачев предположил, как и по чьей вине в организме Логинова оказался допинг