Йоханнес Бё
Фото: Getty Images
Норвежский биатлонист планирует долгосрочно.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, надолго ли останется в спорте.
«Я приму участие в двух олимпийских играх и закончу в 2026 году после Олимпиады в Милане. Думаю, соревнования будут великолепны. Мне будет 33 года – подходящее время для выхода на пенсию. Я не вижу себя в роли Бьорндалена, не представляю свою карьеру после 33 – настанет время увидеть что-то другое», – рассказал 26-летний норвежец TV2.
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- Бьорндален завершил карьеру в 44 года.
- Бё-младший – олимпийский чемпион 2018 года.
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