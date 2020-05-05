Казалось, на Земле нет ничего крепче этого брака.

Главная биатлонная лавстори последних лет для болельщиков – Уле-Айнар Бьорндален и Дарья Домрачева, но фанаты постарше с придыханием назовут другой интернациональный дуэт – Рафаэля и Лив-Грете Пуаре. Бьорндален и Домрачева шифровались, их отношения вычисляли по совместным фото со спины, а любовь Рафаэля и Лив-Грете была словно историей добрых соседей, с которыми можно душевно посидеть за чашкой чая.

Это не было чувством с первого взгляда – будущие муж и жена провели некоторое время на Кубке мира, прежде чем пригляделись друг к другу. Обоим было по 22 года, когда Лив-Грете Шелбрейд узнала об интересе Рафаэля от кого-то из биатлонистов. На чемпионате мира 1996 года в Рупольдинге они впервые пообщались ближе и ощутили притяжение, а после завершения кубкового сезона настойчивый француз заявил, что уже взял билеты в Норвегию и скоро приедет знакомиться с родителями.

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Рафаэль и Лив-Грете Пуаре в 2001 году Фото: Getty Images

Рафаэль выполнил намерение и вскоре оказался на семейной ферме Шелбрейдов. Оказалось, он уже знаком с отцом любимой – тот работал сервисменом в сборной Норвегии и старательно делал вид, что ничего не знает о любовном интересе дочери. Комизма ситуации добавило то, что однажды Пуаре флиртовал с Лив-Грете во время банкета, а она сидела рядом с папой. И француз тогда поинтересовался у простого смазчика: «Хей, нет ли у тебя нюхательного табака?» Теперь он узнал мужчину в лицо, и это было неловко, но ситуацию удалось сгладить.

Влюбленные отправились на первый совместный отдых в Грецию, а после поселились во Франции. Они поженились в мае 2000-го – через четыре года после близкого знакомства. Романтичного предложения на коленях с рестораном и кольцом не было: Рафаэль спонтанно спросил согласия в гостиничном номере, и Лив-Грете ответила положительно. Свадьба состоялась на ее малой родине, пара обвенчалась в камерной католической церкви Холандсдален.

В 2003-м в семье родилась первая дочь Эмма, а 2004-й стал успешнейшим для обоих в плане результатов. Молодая мама вернулась на лыжню и впервые выиграла общий зачет Кубка мира, а на чемпионате мира в Оберхофе завоевала четыре золотые медали из пяти – подвела вторая стрельба в индивидуальной гонке. Вдохновленный Рафаэль не отставал от жены – собрал три золота, серебро и бронзу, а в конце сезона поднял над головой «БХГ».

Еще через сезон Лив-Грете завершила карьеру из-за проблем со здоровьем, а в январе 2007 года родила вторую дочь Анну. Рафаэль выступал на этапе Кубка мира в Рупольдинге и на следующий день вышел на эстафету с надписью на задней части бегового костюма «Добро пожаловать, Анна» и датой ее рождения.

Рафаэль Пуаре Фото: Getty Images

«Эмма больше похожа на папу – она шустрая и любопытная. А Анна, кажется, на маму – она спокойная, – рассказывала Лив-Грете. – Ей сейчас только два месяца, а Рафаэль уже говорит о третьем ребенке, причем собирается начать работу над этим вопросом прямо сейчас, пока организм переполнен эмоциями и адреналином после финальной гонки».

Рафаэль Пуаре завершил карьеру в 2007-м на этапе в Холменколлене, проиграв в финишном створе Уле-Айнару Бьорндалену. Он не поехал в Ханты и вернулся домой к жене и дочкам. Конечно же, он выполнил намерение, и в октябре 2008-го у Эммы и Анны появилась сестренка Лена. Казалось бы, после завершения карьеры обоими биатлонистами семья будет процветать и умилять болельщиков, но в 2013-м грянул гром – супруги объявили о разводе.

Новость реально была из разряда шоковых – болельщики, на глазах которых Рафаэль и Лив-Грете строили любовь, разом в ней разочаровались и перестали верить во все хорошее. Казалось, что крепче брака француза и норвежки нет ничего на свете.

Рафаэль и Лив-Грете Пуаре Фото: Getty Images

«В решении разойтись мы были единодушны, но мы остаемся хорошими друзьями и близкими соседями. Мы приняли решение вместе. Помимо этого пресс-релиза, ни один из нас не будет комментировать случившееся в дальнейшем. Мы просим, чтобы это решение уважалось», – официально заявили бывшие супруги.

Вскоре у Рафаэля Пуаре появилась новая любовь. Анне Тюнес – тоже норвежка. «Рафаэль смотрит на Анне так, как это делают только французы», – романтично описывает их журналист Dagbladet, а Пуаре признается, что встретил Анне в самый тяжелый момент жизни. У обоих – по трое детей от первого брака: все ладят и иногда собираются в коттедже в Мюркдалене.

Пуаре женился во второй раз – эта свадьба состоялась во Франции. Но отношения с бывшей супругой не забыты – они действительно добрые друзья и отличные родители.

«Мы наладили хороший контакт, – говорит Лив-Грете, которая теперь встречается с итальянцем. – Мы вместе работаем на благо наших детей, помогаем друг другу в их воспитании. По прошествии некоторого времени я нахожу наши отношения с Рафаэлем хорошими.

Я очень рада, что в итоге все пришло к дружескому контакту между нами, потому что это очень важно для девочек. К тому же, для нас обоих бесконфликтные отношения – это плюс: у нас общие дети, общий отель, при этом каждый уважает личную жизнь другого».

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