Владимир Путин
Фото: Getty Images
Исследование показало, что у бывшего биатлониста всегда был повышенный гемоглобин.
Президент России Владимир Путин надеется, что результаты исследований, которые были проведены с генным материалом биатлониста Евгения Устюгова, помогут спортсмену оспорить решение о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Об этом глава государства сказал, комментируя на совещании по развитию генетических технологий в РФ доклад директора ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук» Александра Макарова. «Спасибо вам за помощь нашим спортсменам, она как никогда кстати. Думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу», – заявил Путин. Слова главы государства приводит ТАСС.
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Макаров рассказал, что в генах Устюгова и его родителей были выявлены крайне редкие мутации, определяющие повышенный уровень гемоглобина. По его словам, полученные данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений и будут использованы юристами в слушаниях в CAS.
Евгений Устюгов
Фото: Getty Images
Сам Устюгов, лишенный золота Сочи-2014, подтвердил, что будет бороться:
«Мне нечего скрывать. Я всю жизнь жил и живу с высоким гемоглобином. Все об этом в IBU знали… Я не намерен об этом молчать, благодаря друзьям я буду бороться и защищаться в CAS ADD. В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно. Мне даже передали недавно, что они «советуют мне перестать сопротивляться и что все равно они найдут, за что меня дисквалифицировать». Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто».
- Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона.
- Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки.
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