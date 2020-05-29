Биатлонистка отдохнула и передумала заканчивать со спортом.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, как долго рассчитывает выступать. После завершения сезона-2019/20 спортсменка всерьез рассматривала завершение карьеры, но после вынужденного отдыха готова отложить выход на пенсию.

«В апреле я много думала и много отдыхала. Я решил попробовать еще раз, и, конечно, я должна прислушиваться к телу и мотивации, но сейчас моя мотивация в порядке. Весной после сезона я всегда устаю. Весь апрель прошлого года я моталась от одной встречи к другой, я даже не могла нормально питаться и была вынуждена есть в машине по дороге на встречу и обратно.

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Этот год совершенно другой, я не могла и представить, что весна будет такой. В мае я чувствовала себя действительно хорошо. Мог ли коронавирус продлить мою карьеру? Да, у меня было много времени, чтобы подумать об этом. Продолжу ли я выступать до Олимпиады в Пекине в 2022 году? Надеюсь, но ты никогда не знаешь наверняка. Я думаю, что последней целью будет Олимпиада, но до нее еще два года», – рассказала чемпионка NRK.

Вирер стала первой за 18 лет биатлонисткой, которая дважды подряд выиграла Кубок мира. Это никому не удавалось со времен шведки Магдалены Форсберг, побеждавшей шесть раз подряд с сезона-1996/97 по сезон-2001/02.

Также Вирер взяла два золота и два серебра на домашнем ЧМ-2020 в Антхольце.

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