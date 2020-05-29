Биатлон

Вирер передумала уходить и хочет выступить на Олимпиаде-2022

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Доротея Вирер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 39 минут

Биатлонистка отдохнула и передумала заканчивать со спортом.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, как долго рассчитывает выступать. После завершения сезона-2019/20 спортсменка всерьез рассматривала завершение карьеры, но после вынужденного отдыха готова отложить выход на пенсию.

«В апреле я много думала и много отдыхала. Я решил попробовать еще раз, и, конечно, я должна прислушиваться к телу и мотивации, но сейчас моя мотивация в порядке. Весной после сезона я всегда устаю. Весь апрель прошлого года я моталась от одной встречи к другой, я даже не могла нормально питаться и была вынуждена есть в машине по дороге на встречу и обратно.

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  • Вирер стала первой за 18 лет биатлонисткой, которая дважды подряд выиграла Кубок мира. Это никому не удавалось со времен шведки Магдалены Форсберг, побеждавшей шесть раз подряд с сезона-1996/97 по сезон-2001/02.
  • Также Вирер взяла два золота и два серебра на домашнем ЧМ-2020 в Антхольце.

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