Дмитрий Губерниев презентовал сольный рок-альбом «У микрофона». На пластинке восемь треков, в записи которых участвовала сборная России по хэви-металу – от бывшего вокалиста «Арии» Артура Беркута до гитариста «Мастера» Леонида Фомина. Ярослав Кулемин поговорил с комментатором биатлона о том, что для него значит эта пластинка. Вдохновляющий рассказ Губерниева о гитарных рифах – на Eurosport.

– Хочу пояснить: этот альбом не имеет отношения к творчеству моей группы Guber Band, это сольная работа. Мы писали его несколько лет. Перед Олимпиадой в Сочи у меня вышел макси-сингл, где было три песни: «Ветер биатлона», «Не уходи, мой ангел» из репертуара «Диалога» (я дружу с ее вокалистом Кимом Брейтбургом). И одна песня, которую мы спели с ребятами из «Слота». В ней есть такая фраза: «Мы сделаем всех – значит так надо». Можно сказать, выступили провидцами.

И после этого мы потихонечку, постепенно, с большими перерывами приступили к записи альбома. Продюсер обеих пластинок – Кирилл Немоляев. Он очень одаренный человек, помимо того, что сам прекрасный музыкант. Основная концептуальная идея принадлежит именно Кириллу. Он очень тонко чувствует саунд.

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– Кирилл – лидер пародийной группы «Бони НЕМ».

– Да, сейчас он делает совершенно роскошные вещи под названием FORCES UNITED. Это такой в хорошем смысле западный рок-стайл. Там не только наши таланливые вокалисты, но и Марк Болс – человек, записавший культовые альбомы с Ингви Мальмстином. Тот же Ёран Эдман из Швеции, который играл в очень многих группах. И Джон Уэст, совершенно фантастический американский вокалист.

О музыкантах, которые участвовали в записи

– Что-то мы написали сами, что-то достали из житейского моря. И получился такой альбомчик.

Хочу сказать огромное спасибо музыкантам, с которыми мы работали. Песню «Руки прочь» мы записали с Мишей Серышевым. Это композиция Алика Грановского, основателя «Арии» и «Мастера», на стихи поэта Елина.

Я Мише очень благодарен, это один из моих любимых певцов. Человек, который пел трэш-метал в группе «Мастер», потом ушел в церковный хор, а теперь в качестве тенора поет в Большом театре. Культовый персонаж! На это даже Валерий Кипелов не способен, согласитесь.

Запись обошлась в несколько сот тысяч рублей. Как минимум

Мы записали песню еще одной культовой московской команды – «Легион». Причем сделали ее немножко по-другому, исполнили дуэт с Лешей Булгаковым. Это вокалист «Легиона». А мой друг-гитарист Леша Страйк сыграл в одной из песен соло. Спасибо Леониду Фомину, гитаристу «Мастера» и «Харизмы», его материал мы тоже использовали.

Баллада «Это ты» – абсолютно наша песня, ее написал Кирилл Немоляев. Такая медленная, хорошая, красивая песня о любви. И, конечно, я хотел записать что-то из Пахмутовой-Добронравова (семейный дуэт, создавший массу культовых советских песен – Eurosport.ru). Мы выбрали «Да разве сердце позабудет», которую я посвятил своим учителям и тренерам. Да и вообще всем педагогам, наверное. Совершенно фантастическая аранжировка на фоно, то есть фортепиано, весьма достойное произведение.

О записи альбома

– Альбом мы сделали до пандемии. Он был готов еще в начале года. Сейчас мы просто выпустили его на дисках, они лежат у меня дома, и я буду их дарить. Плюс запустили на цифровые платформы. За помощь я благодарен Денису Майданову. Альбом ему очень понравился, пишет: давай-давай, начинай сольную карьеру.

Отдельные партии вокала были записаны еще несколько лет назад. Сейчас я пою уже немного по-другому: лучше и выше. Но мы не стали ничего переделывать. Может быть, музыкальные ребята где-то что-то подработали. В любом случае, это достаточно современная музыка. Но тем ценнее и интереснее будет сделать что-то еще.

Альбом я записывал на свои деньги. Кто-то работал по-дружески, кому-то мы платили деньги. Но все, что записано, я сделал сам. Приятно, когда ты не ищешь спонсоров, а делаешь просто для удовольствия. Я записал альбом для себя и своих поклонников.

Дмитрий Губерниев, ТЭФИ-2019 Фото: Getty Images

– Во сколько обошлась запись?

– Несколько сот тысяч рублей. Как минимум. Там услуги студии, услуги дизайнера. Понятно, что львиная доля музыкантов, с которыми я дружу много лет, пошла навстречу.

Точно так же я с огромным удовольствием пропагандирую их музыку. И, пользуясь случаем скажу, что вышел новый альбом «Мастера». Жду не дождусь, когда ограничения снимут, и мы пойдем на их концерт. Еще жду новый альбом «Легиона».

О группе Guber Band

– В Guber Band мы не играем тяжелый рок. Хотя, скажем, песня «Ветер биатлона» есть в нашем репертуаре. Когда закончится пандемия, мы запишем какой-нибудь сингл уже в составе группы. И будем двигаться к выходу большого альбома. Мне это нравится, те концерты, которые мы дали в Москве, пусть и в небольших залах, были аншлаговые.

Изначально мы делали концерты в биатлонных городах: Чайковский, Ханты-Мансийск и, конечно, Тюмень. Там были знакомые ребята. Костяк группы составляют мои друзья-гитаристы Леня Поздняков и Наташа Сафи. Они переехали в Москву, и уже здесь мы нашли басиста и барабанщика.

Если все будет нормально, будем выступать на Олимпийском дне в Шатре. У нас большие планы с Олимпийским комитетом, хочется сделать мощное афтепати с хорошей, веселой и в то же время вдумчивой программой. Потому что такого сет-листа, как у Guber Band, нет ни у одного артиста. Концертов в Москве у нас было штук пять. Последние два раза — в «Технике безопасности», для нас это культовое место с отличной акустикой. Очень милый зал.

О друзьях-музыкантах

– Музыка – часть моей жизни. Я пел на многих площадках: в Кремлевском дворце, на вечере Александры Пахмутовой в Большом театре. В московских залах, на открытых площадках и стадионах. Мы много пели с Кипеловым, с Беркутом, с «Мастером». С «Рондо» на юбилейном концерте Саши Иванова: я выходил предварять его, а в конце мы исполнили «Боже, какой пустяк». Горжусь, что общаюсь с музыкантами.

Я выступал с Львом Лещенко, Наташей Королевой, Надеждой Бабкиной... Сейчас с Денисом Майдановым записали про волонтеров. Там есть и Басков.

Получаю огромное удовольствие, когда пою песни, которые с детства заставляют сердце биться чаще. Люблю Витю Салтыкова.

Несмотря на то, что я поклонник тяжелой музыки, был один человек, который в 1980-е заставлял меня отложить новые альбомы Accept, Twisted Sister и Kiss. Это Витя Салтыков в составе «Форума» и «Электроклуба». Его балладу «Какая нелепость» мы переаранжировали с Guber Band, Вите это очень нравится. Он мне даже минусовки прислал и сказал: старик, пой где хочешь. Вот это я понимаю – дружба!

– Вопрос, который однажды задали Киркорову: почему в вашем творчестве так много каверов?

– Нормальные ребята всегда будут только рады – как Валерка Сюткин или Коля Фоменко из «Секрета». Сказали: «Выучи слова и пой!» Хочется что-то свое, конечно. Я знаю, что если закажу песню у композитора, многие пойдут навстречу и даже не возьмут много денег. Мы давно говорили с Витей Дробышем: давай соберемся, сделаем что-нибудь такое роковое. Но никак не соберемся.

Музыка для меня – это не возможность заработка, а удовольствие. Иногда мне предъявляют, чего я продаю билеты, но понятно, что музыканты в составе Guber Band работают за деньги. И им надо платить. Но плакаться на тяжелую жизнь не буду. Пускай это делают артисты, которые сейчас усиленно рассказывают, как им тяжело.

Кирилл Немоляев, музыкант и продюсер:

– Мы с Димой знакомы лет 15. И все это время он проявлял интерес к спорту и тяжелой музыке. Периодически пытался что-то исполнить как вокалист, но, что называется, в шутку – при обсуждении чего-то или на встрече.

В какой-то момент я предложил ему позаниматься вокалом и записать альбом, состоящий из песен, которые были незаслуженно обделены вниманием в отечественной табели о рангах тяжелого металла. Такие не очень раскрученные вещи.

Дима взял несколько уроков и выяснилось, что он вполне себе может петь. Исходя из того, что он баритон, ему всегда хотелось петь выше. Для того, чтобы альбом получился ярким и металлическим, я пригласил вокалистов и музыкантов российских групп. Времени у Димы было мало, поэтому работали мы долго. Главное было – не потерять драйв. Песню «Это ты» я написал ему еще в 2015-м – просто чтобы альбом был более разноплановым.

Тем, что у нас получилось, я доволен. Дима – тоже. Надеюсь, отношение к нему как к вокалисту будет более серьезным. Он человек ритмичный. Как правило, легче научить человека техническим приемам, чем груву и ритмике. А у Димы уже есть и то, и другое. Но мне хотелось бы, чтобы он чаще посещал преподавателя по вокалу. Данные надо развивать.

А я буду помогать ему продвигать рок-музыку, которая в целом находится в глубоком андеграунде.

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