Война Драчева с правлением достигла высшего руководства.

Министр спорта РФ Олег Матыцин обеспокоен конфликтной ситуацией в руководстве Союза биатлонистов России (СБР) – правление созвало внеочередную конференцию с целью отправить в отставку президента Владимира Драчева.

«В соответствии с федеральным законом у нас федерации самостоятельные. Минспорта административно, конечно, может влиять на развитие федерации, но не на выбор команды, которая будет отвечать в данном случае за биатлон. Нас очень беспокоит ситуация. Мы активно работаем, все необходимое готовы сделать с точки зрения обеспечения финансовой деятельности, проведения сборов, соревнований. Но голос народа, общественности, регионов должен быть определяющим при принятии решения, кто возглавит биатлон либо будет продолжать его возглавлять

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Надеюсь, что эта турбуленция пройдет вместе с пандемией, люди не только снимут маски, в конце концов, но и более активно и зрело начнут оценивать, что делать. Важно консолидироваться, осознавать меру ответственности и развивать всеми любимый и очень популярный не только на телевидении, но и среди болельщиков вид спорта», – цитирует Матыцина «Р-Спорт».

2 июня на сайте СБР появился пресс-релиз с подробной критикой Драчева, подписанный тремя вице-президентами и несколькими членами правления. Позже он исчез из общего доступа, публикацию заявления назвали технической ошибкой.

Внеочередную отчетно-выборную конференцию, на которой Драчева могут переизбрать, назначили на 11 июля.

Журналистка Eurosport.ru Валерия Кукалева еще в марте предлагала Министерству спорта вмешаться в биатлон по примеру легкой атлетики:

Смена тренеров не поможет русскому биатлону. Минспорта пора вмешаться по модели легкой атлетики

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