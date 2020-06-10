Биатлон

Через месяц Драчев, скорее всего, уйдет из СБР. Что за чертовщина в русском биатлоне?

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Александр Логинов

Фото: Getty Images

Автор:Валерия Кукалева
через час

На 11 июля назначена внеочередная конференция, где состоятся выборы нового президента.

В российском биатлоне никто не ищет логику примерно с 2008 года, но нынешние события перешагнули даже максимальный уровень абсурда, обставив конфликт Тихонова с Аликиным, увольнение Хованцева в прямом эфире, все допинговые дела и высказывания Анфисы Резцовой вместе взятые. Дележка власти в СБР привлекла министерство спорта, ОКР и IBU, Олег Матыцин явно держит руку на пульсе, чтобы вмешаться, когда катушки окончательно съедут.

Грядут внеочередные выборы президента

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1 апреля в интернете появилось открытое письмо видных биатлонных функционеров и тренеров с требованием отставки Драчева. Подписи поставили Александр Тихонов, Александр Привалов, Анатолий Алябьев, Анна Богалий, Александр Касперович, Владимир Аликин, Виктор Юрлов и еще 17 человек. Претензии и имена звучали солидно, но сиюминутная революция провалилась: оказалось, что некоторые подписанты не видели текста письма, а другие вовсе не слышали об инициативе. Но общие веяния явно были направлены против Драчева.

К концу апреля пламя все же разгорелось – правление СБР анонсировало внеочередную конференцию, на которой по уставу смогут выбрать нового президента. Позже назвали и дату – перевыборы пройдут 11 июля в Химках. Драчев тоже не стал долго отсиживаться и разослал в региональные федерации письма с критикой правления, заявив, что внеочередные выборы – пир во время чумы. И пожаловался, что основной спонсор (не уточнил, кто именно, но генеральный спонсор СБР – «Газпром») прекратил финансирование – конечно же, из-за действий правления.

Владимир Драчев

Фото: Getty Images

В начале июня на сайте Союза появился внушительный релиз из 12 пунктов, критикующих деятельность Драчева во главе российского биатлона. Например, третий пункт («Президент систематически публично раздает популистские и часто взаимоисключающие обещания, совершенно не сообразуясь с возможностью их выполнения») – головная боль не только для внутренней кухни СБР, но и для новостников, которые путаются в совершенно противоположных высказываниях Драчева, сделанных с периодичностью в пять минут. Список выглядел весьма толково, пока его не удалили, объяснив технической ошибкой.

С назначением тренеров случился провал

Драчев и правление без вынесенного в медиа цирка не смогли даже выбрать новый тренерский штаб. Внезапно утвердили не слишком известного Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, несколько раз работавшего в сборной. Драчев не был согласен с этим решением и публично критиковал подчиненных, обещая, что кандидатуры Кабукова и Королькевича не будут утверждены министерством спорта. Он отказался подписывать список, утвержденный правлением по уставу, и минспорта его не приняло – для корректной процедуры на документе должна стоять подпись главы СБР. Драчев написал свой собственный список и с удовольствием его подписал.

27 мая список Драчева озвучили: от лица СБР он предложил назначить Юрия Каминского и Михаила Шашилова и заявил, что вел переговоры с Каминским с марта. Несмотря на неблагоприятный ореол вокруг фигуры Драчева, этот выбор действительно смотрится логичнее. Каминский – бывший тренер олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по лыжным гонкам Никиты Крюкова, несколько лет успешно возглавлявший спринтерскую группу сборной России по лыжам.

Приглашение человека не из системы – шаг вперед, а Каминский – тренер относительно молодой для СБР (ему 58 лет) и действительно грамотный. Правда, в своей специализации. Он потрясающий методист: когда читаешь его научный разбор спринтерского забега, от восхищения, какие там учтены тонкости, невольно открывается рот. Но – стоит еще раз подчеркнуть – именно лыжного спринтерского забега на полтора километра. А в лыжах специализация ушла в прошлое, уступив место универсализму. Каминский упорно отказывается это понимать, а еще игнорирует важность Кубка мира и предпочитает подводить спортсменов исключительно к главному старту.

Поэтому плюсов и минусов в его назначении примерно поровну, но кандидатура Каминского в любом случае лучше Королькевича или другого условного тренера возрастной категории 70+, приходящего в сборную по второму или третьему кругу. Ему наверняка по силам адаптироваться в биатлоне и переписать уникальные методики под стреляющих лыжников. Ведь отрезок от стрельбища к стрельбищу – по сути, тот же лыжный спринт.

Что будет на выборах?

Кандидаты могут выдвигать себя на должность до 26 июня, но у Драчева есть шанс абсолютно легитимно спастись. Для этого необходимо, чтобы перед перевыборами его поддержало более трети собравшихся делегатов при наличии кворума. Голосовать будут представители национальных федераций. Если Драчев не получит кворум, он имеет право идти на выборы наравне с остальными – вице-президент Сергей Чепиков подтвердил, что действующий босс не намерен сдаваться.

Кроме Чепикова, Драчева поддерживает заседающий в правлении Сергей Тарасов – они всегда голосуют одинаково и по вопросу о проведение внеочередной конференции тоже втроем нажали кнопку «против». «За» проголосовали шестеро, воздержавшихся не было. Но на этих двух фамилиях список друзей Драчева в СБР заканчивается. Исполнительный директор СБР Сергей Голиков предполагает, что за него проголосуют только пять федераций из 50.

Главный кандидат на пост нового президента – Виктор Майгуров, который проиграл Драчеву на прошлых выборах. Его публично поддержали Королькевич, Нуждов, Векшин, Черезов и Ярошенко. Возможно, баллотируется Дмитрий Васильев, но только если будет уверен, что сможет сформировать долгосрочный бюджет – в его пользу высказался Александр Тихонов. Также «Чемпионат» писал о кандидатуре Николая Круглова.

Николай Круглов

Фото: Getty Images

Считается, что прогнозирование – неблагоприятное занятие, но в случае СБР оно неблагоприятно вдвойне. Никто не удивится, если 11 июля президентом останется Драчев, никто не удивится, если русский биатлон возглавит человек, о котором мы впервые слышим. Основной кандидат – Майгуров: у него уже была повестка, у него есть опыт работы в IBU и он знает, как привлекать на свою сторону людей. Если бы перед федерациями стоял вопрос «Драчев или Майгуров», они бы проголосовали за перемены, но даже три кандидата повышают шансы действующего президента.

Телеграм-канал автора – к счастью, не о биатлоне, а о лыжах

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