Доротея Вирер
Фото: Getty Images
Итальянская спортсменка как всегда потрясно выглядит.
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в инстаграме фотографию в купальнике, чем сильно взволновала поклонников.
Снимок появился в профиле Вирер с подписью «Каникууулы». «Какая же она сексуальная. Выглядит не как спортсменка, а как модель», «Нельзя выглядеть настолько маняще», – написали люди в комментариях.
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- Вирер – двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/19 и 2019/20, малого Кубка мира-2015/16 в зачете индивидуальных гонок, малого Кубка мира-2018/19 в зачете гонок преследования, малого Кубка мира-2019/20 в зачете масс-стартов.
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