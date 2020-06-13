Итальянская спортсменка как всегда потрясно выглядит.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в инстаграме фотографию в купальнике, чем сильно взволновала поклонников.

Снимок появился в профиле Вирер с подписью «Каникууулы». «Какая же она сексуальная. Выглядит не как спортсменка, а как модель», «Нельзя выглядеть настолько маняще», – написали люди в комментариях.

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Вирер – двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/19 и 2019/20, малого Кубка мира-2015/16 в зачете индивидуальных гонок, малого Кубка мира-2018/19 в зачете гонок преследования, малого Кубка мира-2019/20 в зачете масс-стартов.

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