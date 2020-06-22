Биатлонистка выступила за честное и свободное голосование, но юзерам этого оказалось мало.

Двукратная чемпионка мира и обладательница «Большого хрустального глобуса» Дарья Домрачева прокомментировала ситуацию с выборами президента Белоруссии.

«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ.

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Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям.

Мое право и обязанность, как гражданина – прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!», – написала Домрачева в инстаграме.

В комментарии к четырехкратной олимпийской чемпионке пришли возмущенные и неравнодушные пользователи. Они отчитали экс-биатлонистку за слишком мягкую гражданскую позицию.

Дарью раскритиковали за замалчивание темы арестов в Белоруссии, ей припомнили звание майора местного КГБ (хотя на самом деле спортсменка дослужилась до звания старшего лейтенанта, и национальная Федерация биатлона была прикреплена к Комитету госбезопасности).

С сентября 2019 года Домрачева вместе с мужем Уле-Айнаром Бьорндаленом работает в сборной Китая и возглавляет женскую национальную команду Поднебесной.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. В случае победы действующий глава республики Александр Лукашенко пойдет на шестой срок.

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