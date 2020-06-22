Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дарья Домрачева, Белоруссия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

Биатлонистка выступила за честное и свободное голосование, но юзерам этого оказалось мало.

Двукратная чемпионка мира и обладательница «Большого хрустального глобуса» Дарья Домрачева прокомментировала ситуацию с выборами президента Белоруссии.

«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ.

Биатлон

Домрачева – о целях сборной Китая по биатлону на ОИ: «1 медаль устроит и нас, и начальство»

21/02/2020 В 23:51

Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям.

Мое право и обязанность, как гражданина – прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!», – написала Домрачева в инстаграме.

В комментарии к четырехкратной олимпийской чемпионке пришли возмущенные и неравнодушные пользователи. Они отчитали экс-биатлонистку за слишком мягкую гражданскую позицию.

Дарью раскритиковали за замалчивание темы арестов в Белоруссии, ей припомнили звание майора местного КГБ (хотя на самом деле спортсменка дослужилась до звания старшего лейтенанта, и национальная Федерация биатлона была прикреплена к Комитету госбезопасности).

  • С сентября 2019 года Домрачева вместе с мужем Уле-Айнаром Бьорндаленом работает в сборной Китая и возглавляет женскую национальную команду Поднебесной.
  • Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. В случае победы действующий глава республики Александр Лукашенко пойдет на шестой срок.

Домрачева и Бьорндален готовят Китай к ОИ-2022. У них нет лыж и смазки, а атлеты не знают английский

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Биатлон

Домрачева: «Не могу представить, что побегу с голой грудью бороться за права женщин»

03/10/2018 В 16:18
Биатлон

Домрачева – о целях сборной Китая по биатлону на ОИ: «1 медаль устроит и нас, и начальство»

21/02/2020 В 23:51
По теме
БиатлонДарья Домрачева
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Биатлон

«Нельзя выглядеть настолько маняще». Новое обжигающее фото Вирер

13/06/2020 В 21:13
Биатлон

Через месяц Драчев, скорее всего, уйдет из СБР. Что за чертовщина в русском биатлоне?

10/06/2020 В 09:59
Биатлон

Министр спорта обеспокоен конфликтом в руководстве СБР

05/06/2020 В 12:44
Биатлон

«Альбом записал на свои деньги». Губерниев рассказал Eurosport о карьере рок-музыканта

02/06/2020 В 10:23

Последние видео

Play Icon
Биатлон

Куклина показала проекту #EurosportAtHome, как тренироваться дома во время пандемии

00:02:41
Play Icon
Play Icon
Контиолахти

Лучезарная Вирер сияла улыбкой ярче, чем полученный ею «Большой хрустальный глобус»

00:01:47
Play Icon
Play Icon
Контиолахти

«Счастлива, что завершила карьеру дома». Макарайнен попрощалась с биатлоном и расплакалась

00:01:17
Play Icon
Play Icon
Контиолахти

Дамы завершили сезон боевым пасьютом и финишем Симон с флагом Франции

00:04:02
Play Icon

Тренды

Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

13 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

ВЧЕРА В 16:07
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

ВЧЕРА В 21:41
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

ВЧЕРА В 20:55
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

20/06/2020 В 15:03
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

ВЧЕРА В 21:20
Play Icon
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

19/06/2020 В 21:22
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

19/06/2020 В 05:45
Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

18/06/2020 В 21:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материал«Нельзя выглядеть настолько маняще». Новое обжигающее фото Вирер
Следующий материал«Папа жестами отвечает, что узнает меня». Хабиб рассказал о состоянии отца после коронавируса