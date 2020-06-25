Зеппельт – о Зайцевой в правлении СБР: «Продолжается уничтожение авторитета русского спорта»

Жесткое мнение бескомпромиссного немецкого журналиста.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал Ольгу Зайцеву за решение стать кандидатом на место в правлении Союза биатлонистов России (СБР).

Во вторник глава Федерации биатлона Москвы Сергей Рожков сообщил, что его регион выдвинул кандидатуру Зайцевой в правление СБР. «Снова интересно наблюдать за тем, как некоторые люди продолжают уничтожать авторитет российского спорта», – написал Зеппельт на своей странице в твиттере.

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Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве. С 2018 года пост главы организации занимает Владимир Драчев.

Ранее комиссия МОК лишила Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову серебряных медалей ОИ-2014 в эстафете, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил.

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