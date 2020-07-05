Биатлон

Der Spiegel: в моче Зайцевой найдена ДНК ее мужа

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Ольга Зайцева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Предположительно, незадолго до сдачи пробы пара занималась сексом.

В одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой найдена мужская ДНК.

Дополнительную информацию по делу 42-летней экс-биатлонистки сообщило немецкое издание Der Spiegel. В допинг-пробе за октябрь 2014 года были обнаружены ДНК двух человек, что стало доказательством МОК в пользу мошенничества Зайцевой в Сочи-2014 – ей пожизненно запретили участвовать в Олимпиадах и аннулировали сочинскую медаль.

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Сообщается, что мужская ДНК, найденная в образце мочи, принадлежит мужу спортсменки. Предположительно пара занималась сексом незадолго до сдачи пробы.

«Как вы думаете, каково сообщать мужу, что в вашей пробе обнаружена ДНК другого мужчины? Эта история могла разрушить мою семью. Это похоже на обвинение в убийстве, хотя ты никому не причинял вреда», – заявила Зайцева.

  • На ОИ-2014 Зайцева завоевала серебро в эстафете вместе с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Екатериной Шумиловой.
  • Романова и Вилухина также попали под подозрение МОК. Биатлонистки ожидают слушаний в CAS.

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