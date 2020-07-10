Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России

Новый глава определится 11 июля.

Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента Союза биатлонистов России и сосредоточится на работе в Госдуме.

«На сегодняшний день, после принятия поправок к конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками.

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Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе. Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР.

В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года», – сказал Драчев, которого цитирует «Р-Спорт».

При этом на вопрос об участии в ближайших выборах Драчев ответил: «В скором времени на сайте СБР будет информация по этому поводу».

Досрочные выборы главы СБР состоятся на внеочередной конференции 11 июля. На должность претендует Виктор Майгуров.

Драчев возглавлял СБР с 2018 года.

Через месяц Драчев, скорее всего, уйдет из СБР. Что за чертовщина в русском биатлоне?

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