Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России

Владимир Драчев
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Новый глава определится 11 июля.
Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента Союза биатлонистов России и сосредоточится на работе в Госдуме.
«На сегодняшний день, после принятия поправок к конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками.
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Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе. Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР.
В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года», – сказал Драчев, которого цитирует «Р-Спорт».
При этом на вопрос об участии в ближайших выборах Драчев ответил: «В скором времени на сайте СБР будет информация по этому поводу».
- Досрочные выборы главы СБР состоятся на внеочередной конференции 11 июля. На должность претендует Виктор Майгуров.
- Драчев возглавлял СБР с 2018 года.
Через месяц Драчев, скорее всего, уйдет из СБР. Что за чертовщина в русском биатлоне?
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