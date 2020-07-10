Русский биатлон почти возглавил Майгуров. Глобально ничего не изменится, но подвижки к лучшему будут

Сама по себе отставка Драчева – уже плюс в карму СБР.

То, чего так долго ждали биатлонные болельщики, случилось за день до даты икс: президент СБР Владимир Драчев подал в отставку, не дожидаясь внеочередной отчетно-выборной конференции и самих выборов. Он до последнего бравировал тем, что выставит кандидатуру, выиграет у Майгурова и еще пошумит, но сдал назад и не выполнил обещания – впрочем, как обычно.

В качестве причины депутат Драчев прикрылся принятыми поправками в Конституцию, заявив, что сосредоточится на работе в Госдуме. Недавние инсайды косвенно подтвердились – видимо, в «Единой России» действительно были обеспокоены его невразумительной деятельностью в СБР. Сообщалось, что Драчев разговаривал с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и после беседы отменил пресс-конференцию о выборах, а затем объявил об отставке.

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«Первый разумный шаг Владимира Петровича за время правления, наконец-то он правильно оценил свои возможности и обстановку, сложившуюся из-за его действий в СБР», – одобрил отставку двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Решение на сегодняшний момент верное. Его основная работа в качестве депутата требует большого внимания, поэтому думаю, что там он больше принесет пользы, работая над законами», – слова вице-президента СБР Валерия Польховского, которого в прошлом сезоне вернул на эту должность именно Драчев.

Владимир Драчев Фото: Getty Images

«Как бы я охарактеризовал работу Драчева? Минус в кубе! Прохвост! Столько вранья, долги за миллион. И ситуация с Логиновым, никто его не защитил! Я их всю компанию обосрал во главе с Губерниевым», – а уж реакция Александра Тихонова – просто музыка для ушей. В кавычках, конечно же – но уже эта небольшая выжимка показывает, как относились к бывшему боссу СБР в русском биатлоне.

Досрочная отставка и теневое вмешательство из Госдумы идеально иллюстрируют происходящее: ни один президент биатлонной федерации в последние годы не выглядел настолько беспомощным. Тихонов говорил громкие и одиозные вещи, тоже порой противоречил сам себе, но с его фигурой считались наверху, а протестовали только болельщики, разъезжая по соревнованиям с баннером BiathlON – TikhonOFF.

Михаил Прохоров принес в биатлон большие деньги и большой допинговый скандал, но успел довольно спокойно и бескровно уйти после Сочи вместе со своей командой. Глава ЦСП Александр Кравцов принял СБР после Игр-2014, безуспешно пытался разрулить сочинский скандал и тоже откровенно бесил мягкотелостью и перлами в интервью, но даже он досидел президентский срок до конца. Деятельность Драчева в правлении не выдержали и подняли бунт – обнадеживающая подвижка для СБР, который больше напоминает болото, чем современную спортивную федерацию.

Что будет теперь? Станет ли лучше?

Внеочередная отчетно-выборная конференция все равно состоится 11 июля в Химках, но, конечно, самих выборов в их привычном понимании не будет. Правление и другие официальные лица подведут итоги работы Драчева и поздравят с новой должностью Виктора Майгурова, который баллотировался и в прошлый раз. Теперь его кандидатура осталась в гордом одиночестве, и сенсаций быть не должно: срок выдвижения давно истек, представить какие-то подводные камни в этом случае сложно даже в СБР. Майгурову предстоит набрать две трети голосов делегатов – но если этого вдруг не произойдет (что вряд ли), исполняющим обязанности президента станет кто-то из членов правления СБР.

Виктор Майгуров Фото: Imago

Станет ли лучше – вопрос более обширный. Майгуров не панацея, и в общем-то в биатлонном окружении сейчас нет такой фамилии, про которую можно сказать: да, этот президент выведет биатлон из кризиса! По-хорошему, биатлону стоило выбрать президента не из системы, но легкая атлетика оба раза доказала, что это очень сложно и вряд ли действенно – при Шляхтине и Юрченко все осталось на уровне хорошо если не Балахничева.

Главная задача Майгурова остается той же, что у Драчева: возвращение СБР статуса соответствия и выплата огромных штрафов IBU. Виктор Викторович работал в IBU первым вице-президентом на подхвате у Андерса Бессеберга и, по собственному признанию, в течение полугода фактически возглавлял организацию.

«Как первый вице-президент, отвечал за все вопросы. Здесь я не был ограничен теми или иными полномочиями. А последние полгода работы в организации, когда Андерс Бессеберг был отстранен, фактически возглавлял IBU, готовил проведение конгресса, проводил заседания исполкома, рассматривал различные документы», – рассказал фактически новоиспеченный глава СБР.

Работа на Бессеберга, которого обвиняли в коррупции – так себе бэкграунд, но Майгуров по крайней мере представляет процессы, которыми нужно управлять. У Драчева такого знания не было – организационную и бумажную работу за него выполняли заместители, в первую очередь – Андрей Нуждов. Драчев обещал привлечь спонсоров, но не сделал этого, а о поддержке Майгурова при выдвижении заявили весьма ценные активы: бывший губернатор Тюменской области, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который несколько лет назад пролоббировал и профинансировал назначение Рикко Гросса чуть ли не личным тренером Гараничева, а также вернувшийся в ЦСП Кравцов, чье материальное положение тоже не вызывает сомнений. Платить штрафы за легкоатлетов никто не хочет, но биатлон – популярный и раскрученный вид, который после отставки Драчева получает плюс много к пошатанному имиджу.

Евгений Гараничев и Рикко Гросс Фото: Getty Images

Майгуров уже пообещал, что назначенные Драчевым новые тренеры – Юрий Каминский и Михаил Шашилов – останутся на постах, несмотря на изначальное неодобрение их кандидатур Правлением. Это правильное решение: стоит дать им свободу и не комментировать каждое действие, как делал это бывший босс. Команде от президента нужны две вещи – обеспечение всем необходимым и невмешательство в тренировочный/соревновательный процесс. Майгуров начинает обнадеживающе – но Драчев тоже начинал довольно неплохо. Остается наблюдать и делать первые выводы по окончании сезона.

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