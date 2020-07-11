Майгуров официально сменил Драчева на посту президента СБР

Виктор Майгуров
Фото: Imago
Безальтернативные выборы утвердили нового главу русского биатлона.
Союз биатлонистов России (СБР) провел внеочередную отчетно-выборную конференцию и утвердил нового президента организации.
После досрочной отставки с поста Владимира Драчева единственным кандидатом на должность стал 51-летний Виктор Майгуров – трехкратный чемпион мира и бывший вице-президент IBU. Для утверждения Майгурову требовалось набрать две трети голосов членов делегации. Как сообщает «Р-Спорт», двукратный олимпийский призер был избран единогласно.
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- Перевыборы были инициированы правлением СБР из-за недовольства деятельностью Драчева.
- Майгуров баллотировался на выборах 2018 года и уступил Драчеву.
У русского биатлона будет новый босс. Что изменится и станет ли лучше?
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