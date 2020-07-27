Социальной дистанции никто не придерживается.

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин сообщил, что его семья и он сам страдают от коронавируса, подхватив опасную инфекцию на отдыхе в Сочи.

«В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом – теща и жена.

Биатлон «Жаль, что великая спортсменка напоминает о себе публичными провокациями». Шипулин – о Резцовой 25/03/2020 В 12:00

Мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции.

Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам – в Сочи яблоку негде упасть! Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!» – написал Шипулин в инстаграм.

Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году и начал политическую.

Антон избрался в Госдуму от Свердловской области на довыборах 2019 года.

Спортсмен выиграл золото ЧМ-2017 и взял бронзу ОИ-2010. Золото эстафеты Сочи-2014 аннулировано из-за допинга, найденного у Евгения Устюгова.

«Жаль, что великая спортсменка напоминает о себе публичными провокациями». Шипулин – о Резцовой

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Контиолахти Шипулин – Фуркаду: «Ты уходишь вовремя, с честью и достоинством» 14/03/2020 В 13:15