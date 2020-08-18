Габриэла Коукалова
Фото: Instagram
Чешская спортсменка привыкает к стандартам инстаграма.
Бывшая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась с подписчиками сразу несколькими фотографиями в купальнике.
«Я не привыкла к таким фотосессиям, но времена меняются. В 30 лет я стала чувствовать себя еще более женственной, чем когда-либо, и я горжусь этим. Я наслаждаюсь этим возрастом», – написала Габриэла.
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- Коукалова – двукратный серебряный призер, а также бронзовый призер в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте.
- В сезоне-2015/16 Габриэла завоевала Большой хрустальный глобус.
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