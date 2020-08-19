Благотворительный фонд Шипулина обокрали. Экс-спортсмен обратился в правоохранительные органы

Украли больше 500 тысяч рублей.

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил о подаче заявления в полицию по делу о хищении средств из его благотворительного фонда.

Ранее директор фонда Ксения Шакирова рассказала в фейсбуке о мошенничестве со стороны бывшего директора организации Виктории Щелковой. «Дело было возбуждено четыре месяца назад. Еще в апреле 2018 года Щелкова во время одного из мероприятий фонда заявила, что хочет уволиться. Антон Владимирович согласился, но попросил Викторию подыскать себе замену, подготовить все для передачи новому человеку. Процесс поиска нового директора затянулся, было очевидно: Виктория погорячилась и увольняться так стремительно не собиралась.

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Летом 2018 года фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда в рамках заявки фонду было необходимо собрать 100 тысяч рублей, но фонду пожертвовали значительно больше – около 500 тысяч. Антон Владимирович поручил потратить все собранные средства на реабилитацию детей. Однако Виктория этого не сделала. Этот шаг, естественно, вызвал подозрения.

Антон Шипулин Фото: Instagram

Уже осенью 2018 года вопрос с увольнением Виктории был вновь поднят. По решению Антона Владимировича в фонде был проведен аудит. По его результатам выяснилось, что Щелкова на протяжении нескольких лет расходовала средства не по назначению. Когда эти обстоятельства стали известны, Шипулин предложил Виктории добровольно вернуть в фонд потраченные средства. От этого предложения Виктория отказалась, в связи с этим Антон Владимирович инициировал подачу заявления в правоохранительные органы. Фонд надеется на объективное расследование этого уголовного дела.

Со своей стороны хочу предупредить – будьте осторожны, сотрудничая с Викторией. Она по-прежнему собирает средства. Вот только уже не на детей, а на себя лично», – написала Шакирова. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Уголовное дело по факту мошенничества действительно возбуждено. Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах. В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд. Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд.

Очень надеюсь, эта ситуация не отразится на отношении жертвователей к моему фонду», – прокомментировал ситуацию Шипулин.

В течение профессиональной карьеры Шипулин выиграл золото ЧМ-2017 и взял бронзу ОИ-2010. Золото эстафеты Сочи-2014 аннулировано из-за допинга, найденного у Евгения Устюгова.

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