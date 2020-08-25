Александр достойно отозвался об одном из главных критиков.

Чемпион мира Александр Логинов прокомментировал уход Мартена Фуркада из большого спорта.

«Интереса станет меньше после его ухода, это действительно было большое соперничество. Это соперничество с биатлонистами разных поколений: Бьорндален, Свенсен, Тарьей Бо, сейчас Йоханнес. Но у нас все быстро обновляется, будет много других спортсменов, которые навяжут борьбу», – цитирует Логинова «МАТЧ ТВ».

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Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель «БХГ».

Француз не раз критически высказывался о Логинове и его победах из-за допингового прошлого русского спортсмена.

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