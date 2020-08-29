Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выложила в инстаграм серию фотографий на тему автогонок.

На первом фото 30-летняя спортсменка, одетая в гоночный костюм, позирует на фоне спортивного кара. На некоторых фотографиях из карусели Вирер приспустила верх комбинезона и осталась в спортивном топе.

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Неизвестно, участвовала ли Доротея в соревнованиях, но машина точно проехала гонку по бездорожью. Листай, чтобы все увидеть!

  • Вирер – трехкратная чемпионка мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.
  • Также итальянская биатлонистка дважды подряд завоевала «Большой Хрустальный глобус».

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