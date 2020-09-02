Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Международный союз биатлонистов готов к задержке начала сезона-2020/21 из-за распространения коронавирусной инфекции в Европе.

«Прошла инфа, что четыре декабрьских этапа Кубка мира по биатлону могут быть отменены.

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Но обсуждается история, что все сборные могут быть сосредоточены в одном северном месте – либо Швеция, либо Финляндия, и там будут проведены все декабрьские гонки. Разумеется, без зрителей – этакий закрытый пузырь, как сейчас в НХЛ и НБА.

Решение в любом случае будет принято в конце сентября. Если международные старты отменят, наши сборники и все остальные россияне будут выступать в Кубке страны», – написал Губерниев в телеграм-канале.

IBU назначил старт Кубка мира на 28 ноября. Первой гонкой должна стать мужская индивидуалка на 20 километров в финском Контиолахти.

В сезоне-2019/20 последние этапы получились скомканными. Из-за пандемии COVID-19 организаторы отменили этап в норвежском Холменколлене, а также не провели смешанную эстафету и сингл-микст в Контиолахти.

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