Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке спортсменок к летнему чемпионату страны и пожаловался на отсутствие контакта с теми, кто находится на самоподготовке.

– Все биатлонистки основного состава будут участвовать в гонках в Тюмени?

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– Хотелось бы, чтобы участвовали все. Сейчас в команде все живы-здоровы, слава богу, все работают.

– Вы имеете в виду и тех девушек, кто находится на самоподготовке? Какой у вас с ними контакт?

– Честно говоря, есть определенные вопросы по некоторым спортсменкам. Например, с Кристиной Резцовой вообще нет никакого контакта, иногда через интернет только отслеживаем, где именно она тренируется. С Катей Юрловой рабочие отношения, все хорошо, тренер Жени Павловой постоянно с нами на связи, она попытается пораньше заехать в Тюмень, чтобы уже начать работать вместе. Лариса Куклина сейчас с командой.

– А что по Татьяне Акимовой, Дарье Виролайнен?

– С Акимовой мы провели сбор в Сочи, пообщались и с ней самой, и с Николаем Петровичем Лопуховым. Она хотела приехать и в Тюмень, но ее не пустили на «Жемчужину Сибири» с ребенком. В любом другом месте, том же Чайковском или Ижевске, она спокойно заселилась бы вместе с мужем, ребенком и тренером. На чемпионате России Акимова выступит. Во всяком случае, Николай Петрович это обещал. Что касается Даши Виролайнен, то она на днях стартовала в Эстонии, неплохо там пробежала. У нее другая проблема – как заехать в Россию и потом выехать. Я думаю, что она не будет рисковать, и в Тюмени мы с большой вероятностью ее не увидим, – цитирует Шашилова официальный сайт СБР.

Шашилов был назначен после окончания сезона-2019/20, Юрий Каминский возглавил мужскую сборную.

Кристина Резцова – призер этапа Кубка мира в эстафете. Ее мать – трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

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