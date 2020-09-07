«Какое-то время я скрывала часть самой себя. Больше не хочу тратить физическую и эмоциональную энергию, чтобы скрыть то, чем я горжусь. Итак, начнем: я гомосексуальна. Так почему я решила объявить об этом? Что в этом такого? Зачем писать в социальных сетях? Потому что я считаю, что представительство в спорте, искусстве, политике и во всех других областях имеет значение. Я знаю, что мы не живем в обществе, которое одновременно принимает и приветствует все маргинализированные сообщества... Пока.

Я надеюсь, что, продолжая признавать разнообразие как благо, а не как недостаток, каждый сможет решить жить, как он сам захочет, при этом к нему будут относиться с добротой и признавать, что каждый человек имеет значение. У меня большие мечты в биатлоне и я хотела бы сделать все, что в моих силах, чтобы тренироваться и соревноваться на высшем уровне. Необходимая часть этого – заботиться о себе и жить как можно более обыденно. Мне не нравится навязываться, но я хочу использовать привилегию, которая у меня есть как у спортсмена и образца для подражания, чтобы внести свой вклад, чтобы показать молодым спортсменам, что они могут быть теми, кем они хотят быть, без дискриминации», – написала Бэнкс в инстаграме.