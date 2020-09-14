Бывший биатлонист сборной России Евгений Устюгов рассказал об отношении к всемирному антидопинговому агентству.
«ВАДА не кажется мне прозрачной организацией. Она почувствовала огромную власть и такое ощущение, что это снесло им крышу. Недавно читал, что они готовы отстранить сборную США, если государство не заплатит взнос. Извините, вы пришли защищать спортсменов от допингистов, почему вы принимаете решение о том, допускать кого-то или не допускать?
То есть у них проснулось эго – хотим лишаем, хотим не лишаем. Творят, что хотят. И дело не в реорганизации, я вообще думаю надо полностью изменить устав организации, набрать туда людей, которые действительно были бы заинтересованы в защите спортсменов, а не их линчевании», – рассказал бывший спортсмен «СЭ».
- В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов признал Евгения виновным в применении анаболического стероида оксандролона и дисквалифицировал его на два года.
- После бана за использование допинга олимпийского золота в Сочи-2014 лишили всю сборную России – помимо Устюгова это также Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.