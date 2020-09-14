«ВАДА не кажется мне прозрачной организацией. Она почувствовала огромную власть и такое ощущение, что это снесло им крышу. Недавно читал, что они готовы отстранить сборную США, если государство не заплатит взнос. Извините, вы пришли защищать спортсменов от допингистов, почему вы принимаете решение о том, допускать кого-то или не допускать?