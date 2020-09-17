Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против начальника Центра спортивной подготовки сборных команд России и экс-президента СБР Александра Кравцова.
«Московский комсомолец» сообщает, что 67-летнего функционера обвиняют по статье 160 уголовного кодекса – «присвоение или растрата в особо крупном размере». Меру пресечения Кравцову пока не выбрали.
Следствие заявило, что нарушения были выявлены по итогам нескольких проверок, включая проверку Счетной палаты. В частности, в 2014-2017 годах шесть человек получили должности аналитиков комплексной научной группы, еще один человек стал спортсменом-инструктором сборной России по лыжным гонкам. Они получали зарплату, хотя фактически не выполняли необходимую работу. Сумму ущерба оценили в 14,45 миллиона рублей.
- Кравцов возглавлял СБР с 2014 года по 2018-й.
- Он входит в Совет при Президенте по развитию физкультуры и спорта, а также в комитет FIS по лыжным гонкам.