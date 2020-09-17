«Московский комсомолец» сообщает, что 67-летнего функционера обвиняют по статье 160 уголовного кодекса – «присвоение или растрата в особо крупном размере». Меру пресечения Кравцову пока не выбрали.

Следствие заявило, что нарушения были выявлены по итогам нескольких проверок, включая проверку Счетной палаты. В частности, в 2014-2017 годах шесть человек получили должности аналитиков комплексной научной группы, еще один человек стал спортсменом-инструктором сборной России по лыжным гонкам. Они получали зарплату, хотя фактически не выполняли необходимую работу. Сумму ущерба оценили в 14,45 миллиона рублей.