Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала новость о беременности дочери – биатлонистки сборной России Кристины Резцовой – и рассказала, кто будет отцом ребенка.

– Его зовут Иван. Они взрослые люди. Я не знаю, будут ли они расписываться или останутся в гражданском браке. Это их право, их дело. Она завтра прилетает из Тюмени, поговорим, как что чего у них. По телефону это неправильно, я считаю. Надо просто сесть за стол, посидеть, пообщаться тесно.

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– Он спортсмен?

– Он лыжник.

– Он где-то в сборной?

– Нет, он старше ее на 8 лет. Ей 24, ему 32. Он был приближен к лыжной сборной. Но сейчас тоже бегает на уровне сборной, спринты только.

– А как его фамилия?

– Сейчас не вспомню. Какая-то простая, – заявила 55-летняя Резцова в интервью «Комсомольской правде».

По описанию подходит лыжник Иван Анисимов 1987 года рождения. Он специализируется на спринтах, в 2012-2016 годах выступал на отдельных этапах Кубка мира.

24-летняя Кристина Резцова – призер этапа Кубка мира в эстафете.

Биатлонистка объявила, что пропустит сезон-2020/21 из-за беременности.

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