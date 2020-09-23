Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала новость о беременности дочери – биатлонистки сборной России Кристины Резцовой – и рассказала, кто будет отцом ребенка.
– Его зовут Иван. Они взрослые люди. Я не знаю, будут ли они расписываться или останутся в гражданском браке. Это их право, их дело. Она завтра прилетает из Тюмени, поговорим, как что чего у них. По телефону это неправильно, я считаю. Надо просто сесть за стол, посидеть, пообщаться тесно.
– Он спортсмен?
– Он лыжник.
– Он где-то в сборной?
– Нет, он старше ее на 8 лет. Ей 24, ему 32. Он был приближен к лыжной сборной. Но сейчас тоже бегает на уровне сборной, спринты только.
– А как его фамилия?
– Сейчас не вспомню. Какая-то простая, – заявила 55-летняя Резцова в интервью «Комсомольской правде».
По описанию подходит лыжник Иван Анисимов 1987 года рождения. Он специализируется на спринтах, в 2012-2016 годах выступал на отдельных этапах Кубка мира.
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