Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Expressen сообщает, что 65-летний немец перенес инфаркт после велотренировки неподалеку от Рупольдинга. На месте ему оказали помощь, а затем перевезли в больницу. Врачи ввели Пихлера в искусственную кому.

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«Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное», – цитирует SVT менеджера Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо.

  • Пихлер готовил часть женской сборной России к Олимпиаде в Сочи.
  • До и после России он работал со сборной Швеции – Ханну Эберг он привел к олимпийскому золоту.
  • Пихлер завершил тренерскую карьеру после сезона-2018/19 и получил должность в Олимпийском комитете Швеции.

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