Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер вышел из искусственной комы, в которую он был введен после сердечного приступа.

28 сентября стало известно, что 65-летний специалист перенес инфаркт после велотренировки в Рупольдинге. Его реанимировали на месте, а позднее доставили в больницу Траунштайна. Сейчас Вольфганга вывели из комы – об этом в беседе с Aftonbladet сообщил его брат Клаус Пихлер.

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«Учитывая, что у него был сердечный приступ, он в порядке. В прошлый четверг врачи смогли удалить трубку искусственной вентиляции легких. С тех пор Вольфганг возвращается медленно, но верно. Он может дышать и говорить. Врачи довольны его прогрессом и говорят, что все нормально, учитывая обстоятельства. Но он очень устал, ему нужно много отдыха. Он не помнит ничего из того, что произошло. Но, как говорят врачи, это нормально.

Все тесты показывают, что он на правильном пути и ему не нужна дополнительная операция. Мы очень надеемся, что он вернется к нормальной жизни. С учетом того, как он интересовался «Ролан Гаррос», можно сделать вывод, что он возвращается», – сказал Клаус Пихлер.

Пихлер готовил часть женской сборной России к Олимпиаде в Сочи.

До и после России он работал со сборной Швеции – Ханну Эберг он привел к олимпийскому золоту-2018.

Пихлер завершил тренерскую карьеру после сезона-2018/19 и получил должность в Олимпийском комитете Швеции.

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