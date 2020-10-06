Российская биатлонистка Ольга Зайцева объяснила неестественное содержание соли в ее допинг пробах, взятых на Олимпийских играх в Сочи-2014.

CAS выложил подробный протокол по делу 42-летней спортсменки, которую признали виновной в мошенничестве. В показаниях Зайцева объяснила, что всегда подходила к питанию внимательно, но не задумывалась об уровне соли.

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По ее словам, низкие показатели означают, что в те дни она употребляла много воды. Высокие показатели Ольга связывает с рационом – во время Олимпиады она ела икру, красную рыбу и даже соль ложками.

Из-за нарушения Зайцевой сборная России лишилась серебряной медали в эстафете.

Вместе с ней бежали Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Шумилова.

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