Брат завершившей карьеру белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита был задержан и доставлен в минский Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина.

«Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина», – сообщила мама Никиты Домрачева. Ее слова приводит сайт Tut.by.

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В Беларуси уже третий месяц проходят уличные протесты: люди требуют отставки и привлечения к ответственности действующего президента Александра Лукашенко, который, по их мнению, сфальсифицировал результаты выборов в свою пользу. Центральная избирательная комиссия утверждает, что Лукашенко выиграл президентские выборы с результатом 80,23%.

Протестующие на улицах Минска и других городов Беларуси регулярно сталкиваются с насилием со стороны силовиков. Домрачева дважды высказывалась об этом, оба раза – в августе.

«Ситуации на улицах не могут не беспокоить... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обеих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми», – написала Дарья в инстаграме 12 августа.

«Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте», – говорится в ее втором посте от того же числа.

Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница Кубка мира-2014/15, обладательница 6 малых «Хрустальных глобусов».

Сейчас Дарья вместе с мужем Уле-Айнаром Бьорндаленом готовит сборную Китая по биатлону к выступлению на Олимпиаде в Пекине.

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