В белорусских медиа появилось видео жестокого задержания Никиты Домрачева – брата четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.

Ранее было известно, что мужчину задержали 11 октября во время уличной акции протеста и доставили в центр изоляции правонарушителей на Окрестина. На следующий день в телеграм-канале «Беларусь головного мозга» выложили видео, на котором видны подробности произошедшего.

Биатлон Брата Домрачевой задержали и отвезли в Центр изоляции правонарушителей 12 ЧАСОВ НАЗАД

Домрачев не делал ничего противозаконного, когда его окружили омоновцы, повалили на землю бойцовским приемом и стали избивать дубинками и ногами. Затем мужчину увели в автозак, а один из напавших забрал велосипед, на котором он ехал. Посмотреть видео можно по ссылке – предупреждаем, что это далеко не самое приятное зрелище.

Домрачева уже выпустили на свободу, и он рассказал о задержании в интервью TUT.by.

«Вчера я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном. Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед – он у меня уже десять лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его.

Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке, но никакой символики там не было.

Спустя какое-то время меня перекинули в другую машину и еще около часа возили по городу, но дали бинт, чтобы остановить кровь. В РУВД меня привезли с группой других задержанных. На мне не было обуви, она потерялась при задержании. Там из документов переписали мои данные, сфотографировали меня, показания никто не брал. Спустя какое-то время приехала скорая. В этот же момент мне принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали, обосновав тем, что там личные данные силовиков.

В протоколе было указано, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его. Суд должен быть в суде Фрунзенского района Минска, дату я не знаю. Скорая забрала меня в третью больницу, там после нескольких часов сидения в общей очереди меня положили в палату. С утра я подписал отказ от госпитализации и уехал домой», – сказал Домрачев и добавил, что не сообщил силовикам о личности сестры. По его словам, Дарья Домрачева уже знает о произошедшем со слов мамы.

Также появились фото избитого Никиты после задержания. Чтобы посмотреть – кликай ссылку.

Бывшая биатлонистка не высказывалась против режима Лукашенко в Беларуси – она лишь призывала стороны договориться мирным путем.

Протесты в Беларуси длятся с 9 августа – дня президентских выборов, которые, по официальным данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко. Мирные протестующие регулярно сталкиваются с полицейским насилием.

Биатлон «Майор КГБ по-другому не скажет». Домрачеву распяли в комментах за позицию по выборам в Белоруссии 22/06/2020 В 19:35