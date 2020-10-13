«Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах – не важно, случайно оказавшихся в горячих местах или намеренно. Твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковы. Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку.

На данный момент я не вижу того своего шага, совершив который смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем завалили/арестовали/уволили. Не в первобытном же веке живем. Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся страны. У всех же эта цель такова?» – написала Дарья в фейсбуке.