Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.

Сюда входят золото масс-старта и бронза эстафеты Олимпиады в Ванкувере, а также золото эстафеты Олимпиады в Сочи.

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«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования, – подчеркнул в разговоре с ТАСС адвокат Алексей Панич. – Во-первых, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств, это вопиющее нарушение общепризнанного принципа «рес юдиката».

Евгений Устюгов, Мартен Фуркад и Павол Хурайт на награждении, Ванкувер-2010 Фото: Getty Images

Во-вторых, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры. Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил свое мнение и в нарушение правовых норм направил свое заявление в некомпетентный орган».

Панич добавил, что решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня.

Обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) основывались на данных биологического паспорта Устюгова, который содержал высокие показатели гемоглобина. В мае 2017 года, спустя три года после завершения карьеры, IBU заподозрил спортсмена в использовании запрещенных веществ, а именно эритропоэтина на основании данных его биологического паспорта спортсмена.

У России осталось только две золотые медали на провальной Олимпиаде 2010 года.

На домашних Играх-2014 Устюгов выиграл эстафету вместе Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным.

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