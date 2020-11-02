Начальник Центра спортивной подготовки сборных команд России и экс-президент СБР Александр Кравцов переведен из СИЗО под домашний арест.
«Суд апелляционной инстанции постановил изменить меру пресечения, избрать Александру Кравцову домашний арест до 15 ноября», – цитирует «Р-Спорт» собеседника в пресс-службе Мосгорсуда.
Сообщается, что 67-летнему Кравцову запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением адвокатов и близких родственников, использовать средства связи и интернет, получать и отправлять почтовые отправления.
Функционер обвиняется по статье 160 уголовного кодекса – «присвоение или растрата в особо крупном размере». Ранее следствие заявило, что нарушения были выявлены по итогам нескольких проверок, включая проверку Счетной палаты. В частности, в 2014-2017 годах шесть человек получили должности аналитиков комплексной научной группы, еще один человек стал спортсменом-инструктором сборной России по лыжным гонкам. Они получали зарплату, хотя фактически не выполняли необходимую работу. Сумму ущерба оценили в 14,45 миллиона рублей.
- Кравцов возглавлял СБР с 2014 года по 2018-й.
- Он входит в Совет при Президенте по развитию физкультуры и спорта, а также числился в комитете FIS по лыжным гонкам.
- Обвинение было предъявлено 17 сентября.