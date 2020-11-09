Россия сможет организовать чемпионат мира по биатлону не раньше 2027 года. Места проведения турнира на ближайшие шесть лет будут определены на этой неделе, сообщили ТАСС в IBU, а Россия пока не может претендовать на проведение соревнований. В 2017 году Союз биатлонистов России (СБР) был ущемлен в правах на фоне допингового скандала и с тех пор не добился восстановления полноправного членства в IBU.

14 ноября пройдет конгресс IBU, на котором будут выбраны места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов. На первый претендует только чешский город Нове-Место, на второй – Минск и швейцарский Ленцерхайде. В 2026 году ЧМ проводиться не будет, поскольку сезон будет олимпийским.

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Неделей ранее в IBU сообщили, что на ближайшем заседании конгресс не собирается обсуждать статус СБР, который пока не выполнил все 12 условий восстановления. Это означает, что права ему могут быть возвращены через два года – во время следующего конгресса, который обладает исключительным правом решать вопросы членства национальных федераций. На конгрессе в 2022 году может быть поднят вопрос о местах проведения чемпионатов мира 2027 и 2028 годов, на которые СБР претендовать уже не сможет, пишет ТАСС.

Восстановление прав СБР через два года будет означать, что в Россию чемпионат мира вернется не раньше 2029 года.

Сохранить шанс организовать турнир в 2027 году может позволить проведение в 2021 году внеочередного конгресса.

Последний раз Россия принимала турнир в 2011 году - в Ханты-Мансийке. В 2021 году чемпионат мира должен был пройти в Тюмени, однако допинговый скандал вынудил СБР отказаться от его проведения.

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