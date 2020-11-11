Мужская сборная России по биатлону пробежала контрольную гонку в Ханты-Мансийске – 10-километровый спринт завершился победой Евгения Гараничева.

32-летний биатлонист промахнулся один раз, опередив в борьбе за победу чисто прошедшего огневые рубежи Петра Пащенко. Третье место разделили Антон Бабиков (один промах) и быстроногий Эдуард Латыпов (три промаха). Лидеры сборной Александр Логинов и Матвей Елисеев не участвовали – им уже обеспечено попадание на первые этапы Кубка мира по итогам прошлого сезона.

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Гараничев завершил сезон-2019/20 на низком 32-м месте в общем зачете, и казалось, что его карьера закономерно движется к концу. Но летом сборную возглавил Юрий Каминский – бывший тренер лыжников-спринтеров, который довел Никиту Крюкова до золота Олимпиады и чемпионата мира. И, кажется, нашел нужный подход к биатлонистам.

«Мы с лета с тренером сборной Юрием Каминским трудились с акцентом на технику. Что в Алдане, что на межсборье в Тюмени делали необходимую работу, и чувствовалось, что удалось поймать скорость. Второй месяц мы стоим на лыжах. Для меня эта гонка стала лишь вторым контрольным стартом», – рассказал Гараничев после финиша.

Тренер тоже доволен исходом гонки для призера сочинской Олимпиады.

«Порадовал Женя Гараничев. Качественно отработал гонку. Главное, что у него был неплохой ход. В целом, те спортсмены, кто в подготовке просматривался как лидеры, они и в спринте почти все оказались впереди.

Жизнь продолжается. Я надеюсь, мы коронавирус рано или поздно победим. Спортсмены в любом случае готовятся. У нас ведь разве что Гараничева можно причислять к ветеранам. Остальные – молодые ребята или в расцвете сил. У них все впереди. Надо думать о следующей Олимпиаде», – подытожил Каминский.

Биатлонный сезон стартует 28 ноября этапом Кубка мира в Контиолахти.

Из-за коронавируса этапы будут сдвоенными: по два подряд этапа пройдут в Контиолахти, Хохфильцене и Оберхофе.

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