Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон провела первую гонку в качестве биатлонистки.
На предсезонных соревнованиях в Идре 27-летняя Нильссон заняла 11-е место в спринте с тремя промахами: она не закрыла две мишени на лежке и одну – на стойке.
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Первое место заняла лидер сборной Швеции и олимпийская чемпионка Ханна Эберг (без промахов), второй стала Йоханна Скоттхайм, также прошедшая два рубежа без промахов. Третья – Маркета Давидова из Чехии (два промаха). Нильссон уступила победительнице 1 минуту 48 секунд.
- Нильссон объявила о переходе из лыж в биатлон после завершения сезона-2019/20.
- В активе спортсменки – 5 медалей ОИ (одно золото) и 7 медалей ЧМ (два золота).
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