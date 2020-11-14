Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон провела первую гонку в качестве биатлонистки.

На предсезонных соревнованиях в Идре 27-летняя Нильссон заняла 11-е место в спринте с тремя промахами: она не закрыла две мишени на лежке и одну – на стойке.

Поклюка
Херрманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых заняла восьмое место
24/01/2020 В 17:15

Первое место заняла лидер сборной Швеции и олимпийская чемпионка Ханна Эберг (без промахов), второй стала Йоханна Скоттхайм, также прошедшая два рубежа без промахов. Третья – Маркета Давидова из Чехии (два промаха). Нильссон уступила победительнице 1 минуту 48 секунд.

  • Нильссон объявила о переходе из лыж в биатлон после завершения сезона-2019/20.
  • В активе спортсменки – 5 медалей ОИ (одно золото) и 7 медалей ЧМ (два золота).

У русского биатлона будет новый босс. Что изменится и станет ли лучше?

Читай новости Eurosport в Viber

Холменколлен
Эберг победила в масс-старте, Вирер выиграла Кубок мира
24/03/2019 В 15:22
Холменколлен
Кузьмина выиграла пасьют, Вирер – «Малый глобус»
23/03/2019 В 16:49