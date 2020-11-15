Норвежский биатлонист Тарьей Бё считает, что Россия должна извиниться за допинговые нарушения.
«Главное – это не наказание. Когда люди ошиблись, и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться. Думаю, извинения помогут России вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии всего спортивного мира.
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Россия – великая биатлонная нация, но, к сожалению, этого больше нет. Они и правда очень важны для международного биатлона. Надеюсь, они скоро встанут на ноги», – приводит слова Бё Dagbladet.
- В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.
- Терьей Бё 39 раз попадал на подиум в гонках Кубка мира.
- 32-летний норвежец взял золото и серебро Олимпийский игр (в 2010-м и 2018-м).
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