Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в ДТП и получила серьезную травму.
Об инциденте на фейсбуке cообщила вице-президент «ДЮФШ Европа Прилуки» Валентина Цербе-Несина и призвала оказать 19-летней спортсменке и ее семье финансовую поддержку.
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УНИАН пишет, что авария произошла в селе Токари Сумской области. Мирошниченко находилась на пассажирском месте, когда автомобиль перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал, а у биатлонистки диагностировали перелом позвоночника. Ей сделали операцию, но девушка до сих пор не чувствует ног.
- Мирошниченко – многократный призер чемпионата Украины и других национальных турниров.
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