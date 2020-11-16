Об инциденте на фейсбуке cообщила вице-президент «ДЮФШ Европа Прилуки» Валентина Цербе-Несина и призвала оказать 19-летней спортсменке и ее семье финансовую поддержку.

УНИАН пишет, что авария произошла в селе Токари Сумской области. Мирошниченко находилась на пассажирском месте, когда автомобиль перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал, а у биатлонистки диагностировали перелом позвоночника. Ей сделали операцию, но девушка до сих пор не чувствует ног.