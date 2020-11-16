Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова норвежца Тарьея Бё, который заявил, что Россия должна извиниться за систематическое применение допинга в прошлом.

«Напоганили мы много! Нужно извиняться не перед норвежцами, а перед любителями биатлона, перед россиянами. В первую очередь, это должны сделать Кущенко, Майгуров… Вот эта вся бригада. Самостоятельно спортсмены не принимали решения по этому поводу. Это все было навязано, а то начинается: мол, это политический заказ.

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Скажу норвежцам так: я с уважением отношусь к вашей стране, но научитесь сопли вытирать на финише! А то, когда норвежцы финишируют, то у них висит по пять-десять сантиметров соплей на бороде, включая самых великих. Вы посмотрите на их бледные лица. Узаконенные астматики, неужели вся страна астматики? Вы занимайтесь своим делом, братья Бё! Биатлон без вас не погибнет! Но это не отменяет нашей вины в этом деле», – цитирует 73-летнего Тихонова Sport24.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом.

Кубок мира по биатлону стартует в Контиолахти (Финляндия) 28 ноября.

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