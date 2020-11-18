«Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, все было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли, и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой», – цитирует Юрлову ТАСС. – В связи с этим мне придется почти полностью пропустить предстоящий сезон. А дальше будет видно, ничего не хочу загадывать. Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша. Я точно не говорю «прощай» биатлону, мы еще увидимся».