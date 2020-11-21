Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков прокомментировал дело против Евгения Устюгова, которого лишили золотых олимпийских медалей Ванкувера-2010 и Сочи-2014. Бабиков сравнил бывшего чемпиона ОИ с французом Мартеном Фуркадом, который ранее рассказывал об особенностях организма.

«Иногда кажется, что это какая-то глупая шутка. Когда я сам только начинал бегать, помню, уже тогда тренеры говорили, что Устюгов – это своего рода природный феномен. У него от природы высокий гемоглобин. Прекрасно помню интервью Мартена Фуркада, где он говорит то же самое о себе: мол, у него измененный ген.

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В большом спорте достаточно часто встречаются уникальные атлеты, у которых в организме что-то вроде как сломано, является аномалией, но это помогает им быть очень сильными в профессии. Я видел, как бегает Устюгов, как прекрасно он всегда стрелял. А ведь стрельба – это не то занятие, на которое можно повлиять фармакологией. Не знаю, честно говоря, что можно обсуждать, когда нет никаких фактов, подтверждающих, что человек вел себя как обманщик», – заявил 29-летний Бабиков.

Антон Бабиков, Россия Фото: Getty Images

Что говорил Фуркад?

«Каждый обладает уникальным генетическим набором. Что касается меня, мутация гена HFE с рождения улучшает метаболизм железа в моем организме, что приближает меня к верхней границе стандарта, установленного ВАДА. Но превышение физиологических норм – это один из признаков великих спортсменов», – сказал Мартен в 2013 году, выступая перед сенатской комиссией на тему допинга.

А за что наказали Устюгова?

Первое наказание, повлекшее лишение эстафетной сочинской медали, Евгений получил после анализа экспертами ВАДА оригинала базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории. В базе содержалась информация, что биатлонист сдал положительный тест на оксандролон.

Золото ванкуверского масс-старта полетело из-за паспорта крови – IBU обнаружил в этом документе странные показатели, которые указывают на возможное применение допинга. Видимо, именно это Антон Бабиков параллелит с Мартеном Фуркадом, который очень не любит такого рода комментарии.

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