Призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев сравнил величие самых титулованных биатлонистов – француза Мартена Фуркада и норвежца Уле Айнара Бьорндалена.

«Он был тем человеком, кто вывел биатлон на очень высокий статусный уровень. Когда я только начинал заниматься лыжными гонками, смотрел биатлон во многом из-за Уле-Эйнара. Мне представлялось, что Бьорндален – это именно та вершина, о которой все мечтают.

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Понятно, что не он один двигал наш вид спорта. Взять того же Томаша Сикору, Рафаэля Пуаре, Рикко Гросса, Михаэля Грайса. Все эти люди бегали так, что было до последнего невозможно предсказать, как сложится финальный итог тех или иных соревнований.

На их фоне что дал биатлону Фуркад? Ну да, ту же непримиримую борьбу, что и Бьорндален. Но ведь высказывания его тоже запомнятся. Подножки Александру Логинову, нападки на Антона Шипулина, какие-то некрасивые перепалки, формирующие отношение к России, хотя все эти претензии, по большому счету, высосаны из пальца. Но, видимо, наша доля такая сейчас – делать свою работу и не обращать внимания на то, что происходит вокруг», – цитирует 32-летнего Гараничева «RT на русском».

Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель «БХГ».

Фуркад выиграл пять золотых медалей Олимпиад, 13 раз взял золото чемпионата мира и семь раз выиграл общий зачет.

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