Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, признан виновным за участие в акции в Минске.
TUT.by пишет, что судья Александр Бричков оштрафовал мужчину на 20 базовых величин (540 белорусских рублей) по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
11 октября Домрачев ехал к маме на велосипеде во время проведения акции протеста. На видео попал момент, как его задержали омоновцы, повалили на землю и стали избивать. Свидетель обвинения на суде завил, что не видел, как Домрачева били, а судья не счел убедительным доказательством видео, предоставленное стороной защиты.
- Протесты в Беларуси длятся с 9 августа – дня президентских выборов, которые, по официальным данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко. Мирные протестующие регулярно сталкиваются с полицейским насилием.
- Бывшая биатлонистка ранее высказалась о задержании брата.