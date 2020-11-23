11 октября Домрачев ехал к маме на велосипеде во время проведения акции протеста. На видео попал момент, как его задержали омоновцы, повалили на землю и стали избивать. Свидетель обвинения на суде завил, что не видел, как Домрачева били, а судья не счел убедительным доказательством видео, предоставленное стороной защиты.