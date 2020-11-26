Сборная России по биатлону сохранила право на участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет в Финляндии, несмотря на случаи заражения коронавирусом в команде.

В четверг стало известно, что тесты на коронавирус Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера, Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина дали положительный результат. Помимо сборной России коронавирус выявлен в сборных Латвии, Молдавии, Франции и Румынии.

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«Со сборной России снят карантин, старт Кубка мира пропустят только Бабиков и Гараничев», – сообщил Дмитрий Губерниев.

Старт первого этапа в финском Контиолахти назначен на 28 ноября.

В первый день мужчины и женщины пробегут индивидуальные гонки на 20 и 15 км соответственно.

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