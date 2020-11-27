Преддверие биатлонного Кубка мира не прошло для сборной России без нервотрепки. К счастью, финская полиция не приходила искать допинг под кроватями, но на карантин из-за положительных тестов на коронавирус полным составом загремела именно Россия. Полную изоляцию прописали из-за Антона Бабикова, двух врачей и массажиста. Согласно протоколу этапа в Контиолахти, всю сборную были обязаны не допустить к стартам.

Параллельно похожий кейс развивался в лыжной сборной Норвегии – севернее, в Куусамо, положительный тест сдал тренер Эйрик Мюр Носсум. Всех также закрыли на карантин – и потенциально больного, и здоровых звезд вроде Йоханнеса Клебо и Терезы Йохауг. В FIS справились быстрее – взяли у Носсума повторный контрольный тест (за счет норвежской федерации), и он дал отрицательный результат. Норвежцев допустили к гонкам, которые стартуют на день раньше, чем в биатлоне.

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IBU брать второй тест у Бабикова отказывается – возможно, потому что это оплачивает сама организация. Но Россию тоже не отстранили в полном составе. В Контиолахти не побегут Бабиков и его контактный сосед Евгений Гараничев – никто и не сомневался, что Гараничев с его флером везения будет замешан в этой истории. Но в целом все оказалось не так страшно – и биатлонный, и лыжный прецеденты дают понять, что можно сдать положительный тест и не получить отстранение всем составом.

Антон Бабиков Фото: Getty Images

Выдохнули! Так какие шансы у команды? Что покажет Логинов?

Сайт IBU не включил Александра – лидера сборной России и действующего чемпиона мира – в число фаворитов сезона. Там совершенно логично указаны норвежец Йоханнес Бё, взявший два подряд «БХГ», и француз Кентен Фийон-Майе как преемник ушедшего на покой Мартена Фуркада.

28-летний Логинов возглавляет список теневых фаворитов. «Победа на чемпионате мира – высшая ступень в его карьере. А слабое место биатлониста – нестабильность, которая никак не вяжется с семью подиумами сезона-2018/19, когда он занял второе место в общем зачете Кубка мира», – говорится в официальном превью.

Позапрошлый сезон Александр действительно провел стабильнее, чем предыдущий – но зато взял золото ЧМ-2020. Логинову будет трудно вернуть эту стабильность сейчас – в межсезонье он боролся с травмой локтя, а это чаще настраивает на точечный выстрел, а не методичную долбежку в течение нескольких месяцев. А жаль – скоро CAS выкатит результат апелляции РУСАДА к ВАДА, и в случае неудовлетворительного исхода русские биатлонисты поедут на чемпионат мира без флага. И без Логинова – с его-то эритропоэтиновой историей.

Александр Логинов, Россия, ЧМ-2020 Фото: Getty Images

«Вот вы когда встаете с кровати, все равно упираетесь на какую-то руку, пытаетесь встать. Я сейчас этого сделать не могу этой рукой. Травма мешает мне кататься, толкаться на лыжероллерах. Сейчас я даже если подключаю ее, то процентов на 10 и больше для равновесия», – рассказывал Александр считай недавно – в сентябре. Из-за локтя он не пробежал на летнем чемпионате страны в Тюмени и не поучаствовал ни в одной контрольной тренировке. Поэтому IBU составил в общем-то правильный рейтинг: Логинов – теневой фаворит. Никто не удивится его прорыву, но не изумится и обратному.

А как дела у других российских биатлонистов?

Логинов традиционно готовился под руководством личного тренера Александра Касперовича, а в мужскую сборную пришел Юрий Каминский – экс-коуч лыжников, который привел Никиту Крюкова к золоту Олимпиады и трем мировым чемпионствам. Ребята сработались с Юрием Михайловичем – и он, и биатлонисты говорили друг о друге только хорошее.

У Каминского выиграл контрольную гонку Гараничев, которому, казалось бы, нужно заканчивать, побежал Эдуард Латыпов, в прошлом сезоне передвигавшийся словно с гирями на ногах и снявший их только к последним этапам. В сборную вернулся Антон Бабиков, которого активно топили при Владимире Драчеве – прежнем президенте СБР. Бабиков, правда, пропустит первый этап, и последствия его тренировок у Каминского болельщики увидят позже.

Юрий Каминский Фото: Imago

В целом команда встряхнулась и готова к сезону – не побеждать и рубиться с Бё и Францией за первые места, но к тому, чтобы вытянуть русский биатлон из долгой почти десятилетней ямы.

Что у женщин? Ждем пришествия Стины Нильссон?

Конец света в виде бывшей шведской лыжницы откладывается – Стина не попала в состав команды на первые этапы и пока далека от основной сборной. Она пробежала две тестовые предсезонные гонки в Идре и не поразила. В спринте Стина финишировала 11-й с тремя промахами – в общем-то сносным стрелковым показателем. Но чистый ход вовсе не поражал воображение. Видимо, шведка пока ищет баланс между скоростью и прохождением огневых рубежей. В индивидуальной гонке на следующий день она катастрофически застрелилась.

Стина Нильссон Фото: Imago

В остальном женский биатлон разнообразен и многонационален – даже странно, что кто-то называет его скучным. Итальянка Доротея Вирер поборется за третий подряд «БХГ», в соперницах – норвежки Марте Ройселанн и Тириль Экхофф, шведка Ханна Эберг, немка Дениз Херманн.

Российские биатлонистки, разумеется, не в числе фавориток – особенно после экстренного ухода в декрет лидера, Екатерины Юрловой-Перхт. Как и мужчинам, им нужно оттолкнуться от дна и показать лучшую версию себя. Главные задачи – не проигрывать по полторы минуты ногами на шести километрах эстафеты, не заканчивать гонку за пределами топ-50 всей командой и стабильно отбираться в масс-старт.

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