Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на один год за нарушение дисциплины. Ранее Шопин был исключен из основного состава сборной страны.

«Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятиях сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины», – заявил ТАСС глава дисциплинарного комитета СБР Алексей Нуждов.