Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на один год за нарушение дисциплины. Ранее Шопин был исключен из основного состава сборной страны.
«Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятиях сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины», – заявил ТАСС глава дисциплинарного комитета СБР Алексей Нуждов.
Контиолахти
Эберг выиграла спринт в Контиолахти. Миронова – только 17-я, но лучшая у России
О принятом решении СБР уведомил Центр спортивной подготовки сборных команд России.
- Шопину 27 лет, он является двукратным победителем Универсиады 2015 года.
- В его карьере было несколько выступлений на этапах Кубка мира, наивысшего результата он добился в сезоне-2016/17 – 31-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе (Германия).
Контиолахти
Бё разозлило поражение на старте, и он уничтожил всех
Контиолахти
Йоханнес разорвал спринт, Самуэльссон – 2-й, Логинов – 12-й