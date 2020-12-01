Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на один год за нарушение дисциплины. Ранее Шопин был исключен из основного состава сборной страны.

«Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятиях сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины», – заявил ТАСС глава дисциплинарного комитета СБР Алексей Нуждов.

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О принятом решении СБР уведомил Центр спортивной подготовки сборных команд России.

  • Шопину 27 лет, он является двукратным победителем Универсиады 2015 года.
  • В его карьере было несколько выступлений на этапах Кубка мира, наивысшего результата он добился в сезоне-2016/17 – 31-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе (Германия).

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