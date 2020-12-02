В Центре спортивной подготовки (ЦСП) продолжаются нарушения даже после ареста директора Александра Кравцова, экс-руководителя СБР.

Dailystorm опубликовал данные из открытого письма сотрудников ЦСП Минспорту. Его составители утверждают, что финансовые махинации и найм так называемых «мертвых душ» остаются в ЦСП серьезной проблемой.

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«Из более чем шести тысяч мест, предусмотренных для трудоустройства спортсменов и тренеров, наши руководители выделяют не более половины мест для нужд спортивных федераций. За остальные места ведется торг – на предмет того, кто больше с выплаченной спортсменам и тренерам зарплаты готов вернуть обратно в карман директора и главного бухгалтера», – цитирует Dailystorm авторов письма.

Источник сообщает, что в отсутствие Кравцова главный бухгалтер Татьяна Фролова продолжает фиктивно устраивать на должности родственников, друзей и знакомых, которые не посещают работу, но регулярно получают зарплату и премии.

Александр Кравцов Фото: Getty Images

«Фролова – главный мозг нашего центра. Не Кравцов, – рассказал Daily Storm сотрудник из руководящего состава ЦСП. – У нее все четко распределено, и только она владеет полной картиной движения бюджетных денег. Даже сами сотрудники бухгалтерии не видят то, что делают их коллеги. У Фроловой голова хорошая, а Кравцов – просто любитель денег, согласный на все. И боятся Фролову сотрудники намного больше, чем Кравцова».

В открытом письме фигурирует информация, что люди из окружения Фроловой получали до миллиона рублей премиями ежегодно. Также многие из них использовали в личных целях оформленные на ЦСП автомобили.

Кравцов возглавлял СБР с 2014 года по 2018-й.

Функционер обвиняется по статье 160 уголовного кодекса – «присвоение или растрата в особо крупном размере».

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