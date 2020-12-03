Стало известно, за что российского биатлониста Юрия Шопина вывели из состава национальной команды и дисквалифицировали на год.

Нарушением дисциплины оказалась пьяная выходка во время визита допинг-офицера. «Вечером после упорной тренировки в Алдане Юрий решил расслабиться с помощью алкоголя и хорошо провел время. В тот момент, когда рано утром к нему постучался иностранный допинг-офицер, биатлонист еще не до конца протрезвел и пришел в себя, а потому визит незваного гостя встретил слишком агрессивно, что, наверняка, получило в итоге отражение в рапорте офицера», – сообщают источники News.ru.

Биатлон В ЦСП продолжаются растраты и найм «левых» работников даже после ареста Кравцова 15 ЧАСОВ НАЗАД

Комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил версию: «К Юрию на сборе пришел допинг-офицер, рано утром, но Шопин был в невменяемом состоянии (алкоголь?), не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру. Был зол и страшен в гневе Шопин Юрий, за что и был наказан дисциплинарным комитетом СБР», – написал журналист в телеграм-канале.

Юрий Шопин Фото: Imago

Двукратный олимпийский чемпион и член СБР Дмитрий Васильев заявил, что 27-летний Шопин не впервые нарушает спортивный режим.

«На самом деле, это слишком мягко, потому что Шопин, насколько я знаю, именно по этой части уже замечался. Ему делались устные замечания. Это вообще впервые принята такая мера, которая, честно говоря, уже крайняя. Он не слышал никого, не внимал к просьбам одуматься. Таких случаев было не один, не два и даже не три.

Я считаю, что в СБР стоит ввести такую же дисциплинарную комиссию, как и в футболе, которая рассматривала бы подобные случаи и принимала исключительно жесткие меры. Потому что они уже взрослые люди, не дети. Они все знают и много чего видели. Но те, кто позволяют себе подобного рода выпады, должны быть наказаны самым жестким образом. Как вообще себе можно позволить такие вещи? На тебя смотрят молодые спортсмены, какой пример ты подаешь?» – сказал Васильев.

Шопин – двукратный победитель Универсиады 2015 года.

В его карьере было несколько выступлений на этапах Кубка мира, наивысшего результата он добился в сезоне-2016/17 – 31-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе (Германия).

Биатлон Биатлонист Шопин на год дисквалифицирован СБР за нарушение спортивной дисциплины ВЧЕРА В 19:43